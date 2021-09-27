"Социальный эксперимент": легко ли увести ребенка незнакомому человеку

Москва 24 провела социальный эксперимент. Актер подходил к детям на улице и пытался заинтересовать их, чтобы увести.

Как на это реагировали прохожие? И соглашались ли ребята на уловки мужчины? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.