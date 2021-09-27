В Москве зафиксировано 3 387 новых случаев COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 387 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 1 560 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 330 человек, выписали при этом 985 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 22 236 новых случаев коронавируса. При этом в 1 957 случаях не было выявлено клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 7 443 149 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,15%.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 232 миллиона. Сейчас болеют 18 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 93 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.