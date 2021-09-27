В правительстве обсуждают цифровизацию оленеводческих хозяйств. По планам, нужно снабдить кочевых оленеводов системой контроля. На каждого оленя повесят цифровой ошейник, а с воздуха за ними будут следить квадрокоптеры.

Стоимость проекта оценивается примерно в 1 миллиард рублей. При этом не очень понятно, кто и как будет объяснять оленеводам-кочевникам, зачем им все это нужно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.