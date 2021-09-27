Исследования показали, сколько россиян придерживаются ЗОЖ

Больше половины россиян не придерживаются ЗОЖ. Об этом говорят результаты исследований.

Среди причин – отсутствие времени и желания себя постоянно контролировать, заботиться о питании и спорте, отказываться от вредных привычек.

При этом в жизни большинства есть спорт, но регулярно им занимается лишь 16%. Почти столько же считают, что ЗОЖ – слишком дорого.

Среди самых спортивных регионов – Дагестан и Чечня, аутсайдеры – Хакасия и Забайкалье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.