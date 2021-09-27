Россияне с 1 октября будут получать детские пособия только на карту "Мир" или наличными

С 1 октября пособия на детей будут начисляться только на карту платежной системы "Мир". Речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

При этом деньги можно перевести на счет и уже оттуда вывести на удобную карту или наличными.

В настоящее время на "Мир" начисляют пособия по беременности, родам, уходу за ребенком, пенсии и некоторые другие выплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.