Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве. Информация об этом появилась на сайте "Независимой газеты".

Отмечается, что болезнь его стала внезапной. В конце недели журналиста ввели в искусственную медикаментозную кому, однако состояние его не улучшилось. За свою карьеру Литовкин был редактором газеты "Независимое военное обозрение", а также готовил материалы для ТАСС, "Газеты.Ru", "Известий", "Взгляда" и других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

