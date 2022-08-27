Новости последнего часа: россияне победили в соревновании "Танковый биатлон"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские танкисты победили в финале "Танкового биатлона" на полигоне Алабино. Об этом сообщает ТАСС.

Конгресс индустрии детских товаров пройдет в Москве в сентябре и ноябре, заявили в Минпромторге.

Музей российского бокса появится в Москве, сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

