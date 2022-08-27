У российского лыжника Александра Большунова родилась дочь

"Теперь у нас есть главное золото". Такое сообщение в субботу опубликовал знаменитый лыжник Александр Большунов. Сегодня у спортсмена родилась дочь.

Из- за подготовки к этому событию он даже пропускал спортивные сборы, но обещал присоединиться к команде 9 сентября в Тюмени. Большунова уже поздравили игроки и тренер сборной России по лыжным гонкам.

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