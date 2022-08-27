Москвичам рассказали, где выгоднее купить школьные принадлежности

Базовый набор первоклассника в этом году обойдется родителям школьника в 22 298 рублей. Такие подсчеты сделал Росстат. При этом собрать девочку обойдется почти на четыре тысячи рублей дороже.

Между тем, по данным маркетплейсов, подготовить школьника стоит гораздо дешевле. Что предлагают в оффлайн-магазинах и в интернете, и какие там цены? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

