Москвичи смогут увидеть пролет МКС над Землей

Пролеты МКС над Землей можно будет наблюдать из Москвы и окрестных городов в ближайшие несколько дней. Станцию будет видно ранним утром.

Самый яркий пролет состоится 31 августа, он будет заметен в 02:37 и в 04:10 по московскому времени. Видно МКС будет невооруженным глазом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

