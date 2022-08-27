Новости последнего часа: завершилось благоустройство у БКЛ "Каширская"

Более 305,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Движение на Сокольнической площади перекроют с 30 августа по 30 ноября из-за строительных работ, сообщили в столичном Дептрансе.

Завершилось благоустройство территории около станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра Петр Бирюков.

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