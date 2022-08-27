Новости последнего часа: оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве

Оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров объявлен в столичном регионе 27 и 28 августа, сообщает Гидрометцентр России.

Объем производства стройматериалов в Москве вырос более чем на треть за первые шесть месяцев 2022 года, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Схема движения на ЦКАД-5 в районе Звенигорода и поселка Калининец изменится до 5 сентября, сообщает "Автодор".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

