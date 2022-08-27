В госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем. По мнению депутатов, День знаний для многих россиян превращается в эстафету: родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник.

Выходной помог бы все это сделать в спокойном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

