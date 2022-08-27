Москвичи пожаловались на неработающие банковские карты

Москвичи стали жаловаться, что их банковские карты работают через раз. Речь идет о кредитках платежных систем Visa и Mastercard, срок действия которых был автоматически продлен.

Так, некоторые горожане не могут расплатиться с помощью таких карточках на маркетплейсах или привязать их к сервису такси. Как быть в таком случае? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

