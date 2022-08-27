В Москве появились услуги по очистке воздуха

Российские лесопожарные службы за сутки потушили 70 природных очагов по всей стране суммарной площадью в 20 тысяч гектаров. Тем временем, в Рязанской области ситуация остается сложной.

Гарь и смог доходят до отдельных районов Москвы. На этом фоне некоторые предприниматели начали предлагать услуги по очистке воздуха. Сколько это стоит? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

