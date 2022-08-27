В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

В России приостановили выдачу загранпаспортов. Речь идет о документах с биометрией, которые выдают на десять лет.

Причиной называют переформатирование электронного носителя. В МИД РФ говорят, что ограничения временные. При этом паспорта на пять лет получить по-прежнему можно.

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