Москвичам рассказали о погоде в субботу

В субботу в Москве сохранится экстремальная жара. Воздух прогреется свыше 30 градусов.

Как объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, такая погода обусловлена антициклоном, под действием которого регион находится уже несколько дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

