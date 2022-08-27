В подмосковном поселке возник спор из-за лежачих полицейских

Жители подмосковного поселка устали от шума машин по ночам. Проблему попытались решить, установив сразу 23 лежачих полицейских.

Чужих машин стало меньше, однако постоянные жители теперь недовольны: искусственные неровности убивают подвеску их автомобилей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

