Москвичам рассказали, где сдать тест на коронавирус

Москвичам, которые возвращаются из отпусков, советуют сдавать тесты на коронавирус. Заболеваемость COVID-19 в России в августе пошла вверх. Так, в Сочи в один из дней было зафиксировано примерно 1,5 тысячи случаев.

Сколько стоит тест на коронавирусную инфекцию в аптеке и частных клиниках, и можно ли где-то в столице сделать исследование бесплатно? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

