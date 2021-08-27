Многодетная мама рассказала, сколько стоит собрать школьника на учебу

22:15
Многодетная мама Анастасия Кравцова рассказала, сколько стоит собрать школьника на учебу.
"Основные траты, которые идут, это траты на одежду, потому что дети растут, им надо каждый год обновлять одежду. Это, кончено, канцтовары, ранцы, обувь. Сейчас в основном во всех магазинах к 1 сентября есть определенный набор одежды, и можно выбрать предварительно", – сказала Анастасия.
Она отметила, что уже в этом году было потрачено около 70 тысяч рублей.
Ранее в Росстате подсчитали стоимость набора школьника. Третий год подряд она оказалась ниже уровня инфляции. Однако отмечается, что на девочек и мальчиков придется потратить больше, чем в прошлом году. Причем набор одежды и канцелярии для вторых подорожал сильнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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