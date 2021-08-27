"Совет Матерей" отправил гуманитарную помощь детям Донбасса

К началу учебного года детям Донбасса отправили гуманитарную помощь. Все, что нужно школьникам, собрала общественная организация "Совет Матерей".

По данным миграционной службы, число жителей Донбасса, получивших российские паспорта приближается к миллиону человек.

По документам они такие же граждане Российской Федерации, но на них распространяются не все льготы. Поэтому так важно их поддержать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.