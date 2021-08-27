Жители столицы поделились кадрами из Царицына

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвичи прислали кадры, которые сняли рядом с парком у метро "Царицыно". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.