Движение перекроют в центре и на юго-востоке Москвы 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа 2020, 08:45

Общество

Больше половины россиян выступили против чипирования

Больше половины россиян выступили против чипирования

Москвичи показали припаркованный автомобиль на газоне

Москвичи публикуют в соцсетях фото и видео тумана

"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 27 августа

"Ночная смена": интервью с Родионом Мамонтовым

"Сеть": пользователей TikTok обвиняют в антисемитизме из-за нового флешмоба

Москвичам рассказали, как выбрать манную крупу

Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"

В прокат выходит очередная порция кинопремьер

Том Круз посетил показ "Довода" в Лондоне

ВЦИОМ провел опрос по поводу чипирования. Однозначно против высказались более 50% респондентов, 45% россиян заявили, что боятся что их чипируют тайно.

Больше всего люди опасаются слежки, контроля и вмешательства в частную жизнь. 16% считают, что чип негативно повлияет на здоровье.

Также многие полагают, что с помощью новейших технологий человеком можно будет легко управлять и манипулировать. Положительно к идее чипирования относятся всего 8%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
общество технологии видео Владимир Калякин Екатерина Лопарева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика