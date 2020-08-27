Больше половины россиян выступили против чипирования

ВЦИОМ провел опрос по поводу чипирования. Однозначно против высказались более 50% респондентов, 45% россиян заявили, что боятся что их чипируют тайно.

Больше всего люди опасаются слежки, контроля и вмешательства в частную жизнь. 16% считают, что чип негативно повлияет на здоровье.

Также многие полагают, что с помощью новейших технологий человеком можно будет легко управлять и манипулировать. Положительно к идее чипирования относятся всего 8%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.