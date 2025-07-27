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27 июля, 13:15

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде на следующей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели осадков в столице не ожидается. Температура воздуха в Москве и Подмосковье повысится до 28−30 градусов.

Сильные дожди могут вернуться в столицу в начале августа. Однако, несмотря на ухудшение погодных условий, столбики термометров не будут опускаться ниже 23−28 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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