Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели осадков в столице не ожидается. Температура воздуха в Москве и Подмосковье повысится до 28−30 градусов.

Сильные дожди могут вернуться в столицу в начале августа. Однако, несмотря на ухудшение погодных условий, столбики термометров не будут опускаться ниже 23−28 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

