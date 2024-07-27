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Новости

27 июля, 09:30

Общество

Дом в виде хижины Хагрида из Гарри Поттера появился в Подмосковье

Дом в виде хижины Хагрида из Гарри Поттера появился в Подмосковье

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Продолжаем изучать самые необычные коттеджи в Подмосковье. На очереди дом – телепорт в мир Джоан Роулинг. Мир Гарри Поттера оказался не так далеко от нас, как кажется на первый взгляд – всего час на машине на юг от Москвы. Под Каширой можно попасть в одно из самых примечательных мест, описанных Джоан Роулинг – хижину Хагрида.

В конце 2022 семейная пара Дарья и Арсалан Рахими купили землю и сразу начали стройку. Муж занялся проектированием, а жена – декором, оформлением и работой с документами. За полгода дачный участок превратился в маленький сказочный мир.
обществовидеоМаксим ШаманинНика КараваеваКсения Поликарпова
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