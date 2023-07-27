Москвичей предупредили о дожде и грозе в ночь на 28 июля

Новый грозовой фронт пришел в Москву, в некоторых районах города уже наблюдается дождь. Согласно прогнозам синоптиков, в столице также ожидается гроза и сильный ветер.

Коммунальные службы в данный момент работают в усиленном режиме. Непогода сохранится до пятницы, 28 июля, повышенный уровень погодной опасности будет действовать до 21:00. Последние тропические дожди должны пройти в субботу, 29 июля.

Всего за двое суток может выпасть до 70% июльской нормы осадков. После этого ливни прекратятся, но ненадолго. Во вторник, 1 августа, в Москву придет следующий циклон, и опять вернутся дожди.

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