Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 22:15

Общество

Москвичей предупредили о дожде и грозе в ночь на 28 июля

Москвичей предупредили о дожде и грозе в ночь на 28 июля

"Московский патруль": начальник УВД РФ по СВАО рассказал о делах, раскрытых спустя 23 года

Новости часа: Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке

Синоптики спрогнозировали новую волну дождей 27 июля в столице

Новости часа: Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ

"Деньги 24": дефицит кадров сформировался на российском рынке труда

Новости часа: "АвтоВАЗ" решил возобновить производство Lada в Египте

Дождь с грозой ожидается в Москве вечером 27 июля

"Атмосфера": дождь с грозой ожидается в Москве 28 июля

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 27 июля

Новый грозовой фронт пришел в Москву, в некоторых районах города уже наблюдается дождь. Согласно прогнозам синоптиков, в столице также ожидается гроза и сильный ветер.

Коммунальные службы в данный момент работают в усиленном режиме. Непогода сохранится до пятницы, 28 июля, повышенный уровень погодной опасности будет действовать до 21:00. Последние тропические дожди должны пройти в субботу, 29 июля.

Всего за двое суток может выпасть до 70% июльской нормы осадков. После этого ливни прекратятся, но ненадолго. Во вторник, 1 августа, в Москву придет следующий циклон, и опять вернутся дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика