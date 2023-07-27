Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Общество

Новости часа: комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о возрасте призыва

Новости часа: комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о возрасте призыва

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о возрасте призывников с 18 до 30 лет. Также сенаторы поддержали закон, запрещающий выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки.

Туроператоры фиксируют увеличение спроса на туры в Москву этим летом. Таковы данные АТОР.

Спортивный комплекс с картодромом построят в ТиНАО. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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