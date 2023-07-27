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Общество

Комитет СФ одобрил закон о запрете выезда из РФ призывников после направления повестки

Комитет СФ одобрил закон о запрете выезда из РФ призывников после направления повестки

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Профильный комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о запрете выезда из РФ призывников после направления повестки. Сообщение передает ТАСС.

Также появилась информация о том, что комитет рекомендовал сенаторам на пленарном заседании одобрить закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Об этом сообщил член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

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