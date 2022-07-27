Москвичам рассказали главные новости прошедшего дня

В Подмосковье и Москву пришла непогода. Зрители сообщили об урагане в Видном и сильном дожде на юге Москвы. Ранее МЧС предупреждало о порывах до 17 метров в секунду. Москвичам рекомендовали не прятаться под деревьями, обходить рекламные щиты, а водителям снизить скорость на дорогах.

Этим летом россияне чаще покупали не солнцезащитные средства, а средства для загара. Информацию от ритейлеров приводят РИА Новости. Так, например, в одной из крупных косметических сетей сообщили, что фаворитами у покупателей стали средства для тела для усиления загара, а также легкие флюиды для лица. В пресс-службе крупного маркетплейса рассказали, что спрос на SPF и термальную воду держится на уровне показателей прошлого года.

В России семь человек заразились новым штаммом коронавируса "Кентавр". Об этом сообщает Роспотребнадзор. У всех инфекция протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась. Тем не менее, число заболевших коронавирусом растет. Это связано с распространением подвариантов штамма "Омикрон", которые быстрее передаются от человека к человеку.

В Московской области возбудили уголовное дело после того, как на детей в детском саду в Видном упала штукатурка. Об этом сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел во время тихого часа. Пострадали три ребенка. Одна девочка до сих пор в больнице. Следователи допрашивают сотрудников и осматривают место происшествия. Расследование контролирует прокуратура. На время проверок детей переведут в другой корпус.

С 1 августа Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях. Сумма вырастет на 10 рублей и составит 40 либо 70 рублей в зависимости от типа карты. При этом повышение цен происходит впервые за 20 лет. Как пояснили в компании, все это связано с двукратным ростом бизнеса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

