Фанаты футбольного клуба "Факел" готовы переплачивать, чтобы увидеть клуб в премьер-лиге

Фанаты футбольного клуба "Факел" готовы переплачивать, чтобы наконец увидеть любимый клуб в премьер-лиге. Билеты на первый домашний матч воронежской команды продают с рук примерно в семь раз дороже номинала. Клуб ждет встреча со столичным "Динамо", а сама игра пройдет 30 июля.

Объявления появились на "Авито" – там за билет на восточную трибуну просят в среднем от двух до трех с половиной тысяч рублей. И это притом, что обычно стоимость составляет до четырехсот рублей. Дело в том, что возвращение "Факела" в РПЛ – настоящее событие, ведь клуб не выступал в элитном дивизионе примерно двадцать лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.