В России семь человек заразились новым штаммом коронавируса "Кентавр"

В России 7 человек заразились новым штаммом коронавируса "Кентавр". Об этом сообщил Роспотребнадзор.

У всех заболевших инфекция протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась. Тем не менее, число заболевших коронавирусом стало расти. Это связано с распространением подвариантов штамма "Омикрон", которые быстрее передаются от человека к человеку. Однако стремительного роста заболеваемости COVID-19, как это было в январе при смене "Дельты" на "Омикрон", не отмечается, заявили в ведомстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.