Уровень безработицы в Москве за полгода снизился в 2,5 раза

Уровень безработицы в Москве за последние полгода снизился в 2,5 раза. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время уровень безработицы в столице составляет 0,56%.

С начала этого года служба занятости трудоустроила 52 тысячи человек. С соискателями работают так называемые карьерные консультанты. Они учат, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании с работодателем.

В прошлом году на работу устроили 178 тысяч граждан, что является рекордом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.