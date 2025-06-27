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27 июня, 17:15

Общество

Телеканал Москва 24 предложил зрителям прислать кадры в рубрику "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 предложил зрителям прислать кадры в рубрику "Что вообще происходит"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Желающие могут прислать необычные кадры и получить шанс выиграть ценные призы.

Видео принимаются в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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