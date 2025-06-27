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27 июня, 14:15

Общество

В Москве 28 июня ожидается прохладная погода без осадков

В Москве 28 июня ожидается прохладная погода без осадков

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В Москве в субботу, 28 июня, сохранится прохладная погода. Осадков не ожидается, однако температура воздуха не поднимется выше 22 градусов, несмотря на ясное небо. В воскресенье, 29 июня, в столицу вернутся дожди, они продолжатся и в понедельник, 30 июня.

Небольшое потепление ожидается только с 6 июля, но продлится недолго. По прогнозу синоптиков, настоящее лето с температурой около 28 градусов придет во второй декаде месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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