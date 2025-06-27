В центре "Профессии будущего" рассказали, как молодежи найти первую работу

Количество оплачиваемых стажировок для молодых москвичей и тех, у кого пока нет опыта работы, увеличилось на 50% в 2025 году. Центр "Профессии будущего" предлагает короткие программы обучения, после которых молодое поколение сможет успешно трудоустроиться, рассказал директор службы занятости населения Москвы и руководитель центра Андрей Тарасов.

По его словам, наибольшее количество стажировок сейчас доступны в области информационных технологий и телекоммуникаций, а также в оптовой и розничной торговли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.