Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 12:15

Общество

В центре "Профессии будущего" рассказали, как молодежи найти первую работу

В центре "Профессии будущего" рассказали, как молодежи найти первую работу

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Количество оплачиваемых стажировок для молодых москвичей и тех, у кого пока нет опыта работы, увеличилось на 50% в 2025 году. Центр "Профессии будущего" предлагает короткие программы обучения, после которых молодое поколение сможет успешно трудоустроиться, рассказал директор службы занятости населения Москвы и руководитель центра Андрей Тарасов.

По его словам, наибольшее количество стажировок сейчас доступны в области информационных технологий и телекоммуникаций, а также в оптовой и розничной торговли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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