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27 июня, 11:45

Общество

Участники проекта "Московское долголетие" провели зарядку у памятника Иосифу Кобзону

Участники проекта "Московское долголетие" провели зарядку у памятника Иосифу Кобзону

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. К примеру, участники проекта "Московское долголетие" провели зарядку у памятника Иосифу Кобзону в Оружейном переулке.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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