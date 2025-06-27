Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 11:15

Общество

В Москве ожидаются переменная облачность и порывистый ветер 27 июня

В Москве ожидаются переменная облачность и порывистый ветер 27 июня

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 27 июня

Пары смогут пожениться на двухпалубном лайнере во время круиза по Москве-реке

"Утро": ветер со скоростью 6 м/с ожидается в столице 27 июня

"Утро": влажность 36% ожидается в Москве 27 июня

"Это Москва. Люди": Том Халпин

Занятия спортом в домашних условиях обсудят в программе "Миллион вопросов"

Россияне заметили странные рекламные кампании по вкладам некоторых банков

Курсы по выживанию стали новым трендом среди москвичей

В ГД предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком

В столице 27 июня ожидаются переменная облачность и порывистый ветер. Синоптики отмечают низкую вероятность осадков, однако по-настоящему теплой погоды не прогнозируют.

Днем столбики термометров поднимутся до 20 градусов, но ощущаться температура будет немного ниже из-за холодного ветра. К вечеру температура снизится до 17 градусов.

В выходные, 28–29 июня, в Москве прогнозируется до 21 градуса, а местами – 24. Дожди временно прекратятся, однако с понедельника осадки вернутся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика