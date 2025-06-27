В Москве ожидаются переменная облачность и порывистый ветер 27 июня

В столице 27 июня ожидаются переменная облачность и порывистый ветер. Синоптики отмечают низкую вероятность осадков, однако по-настоящему теплой погоды не прогнозируют.

Днем столбики термометров поднимутся до 20 градусов, но ощущаться температура будет немного ниже из-за холодного ветра. К вечеру температура снизится до 17 градусов.

В выходные, 28–29 июня, в Москве прогнозируется до 21 градуса, а местами – 24. Дожди временно прекратятся, однако с понедельника осадки вернутся.

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