27 июня, 09:45Общество
Пары смогут пожениться на двухпалубном лайнере во время круиза по Москве-реке
Городские ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на двухпалубном лайнере во время круиза по Москве-реке. Первые церемонии состоятся 6 августа. Оформить отношения смогут будущие молодожены, которые до 3 июля отправят историю знакомства и свои фото на электронную почту zags@mos.ru.
До конца сентября пройдет еще три подобных рейса. Три пары получат возможность пожениться на лайнере в окружении пассажиров. При этом для необычной свадьбы есть и другие локации, ведь в Москве работает больше 50 площадок проекта "Новые адреса счастья".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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