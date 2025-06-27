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27 июня, 09:45

Общество

Пары смогут пожениться на двухпалубном лайнере во время круиза по Москве-реке

Пары смогут пожениться на двухпалубном лайнере во время круиза по Москве-реке

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Городские ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на двухпалубном лайнере во время круиза по Москве-реке. Первые церемонии состоятся 6 августа. Оформить отношения смогут будущие молодожены, которые до 3 июля отправят историю знакомства и свои фото на электронную почту zags@mos.ru.

До конца сентября пройдет еще три подобных рейса. Три пары получат возможность пожениться на лайнере в окружении пассажиров. При этом для необычной свадьбы есть и другие локации, ведь в Москве работает больше 50 площадок проекта "Новые адреса счастья".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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