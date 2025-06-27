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27 июня, 07:45

Общество

Курсы по выживанию стали новым трендом среди москвичей

Курсы по выживанию стали новым трендом среди москвичей

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В Москве растет популярность курсов по выживанию – все больше горожан хотят научиться разводить костер, строить шалаш и находить еду в лесу.

Специальные школы предлагают обучение в формате экстремального отдыха: с профессиональными инструкторами участники осваивают навыки ориентирования, фильтрации воды, оказания первой помощи и тактической стрельбы.

За последний год спрос на такие занятия в столице увеличился на 50%, а стоимость курсов в Подмосковье выросла в три раза – сейчас обучение обходится от 15 до 100 тысяч рублей.

Тренд на курсы по выживанию стал альтернативой привычным видам отдыха. Популярность набирают направления, связанные с пребыванием в диких условиях, стрессовой перезагрузкой и отказом от привычных удобств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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