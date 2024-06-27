Синоптики предупредили москвичей об опасном уровне УФ-излучения

В ближайшие дни уровень ультрафиолетового излучения в Москве может достигнуть 7 баллов, предупредили синоптики. При этом избыток пребывания на солнце в такие периоды может привести к ожогам и даже онкологическим заболеваниям.

Согласно рекомендациям специалистов, при индексе УФ-излучения от 3 до 7 в полуденные часы нужно оставаться в тени или носить закрытую одежду и головной убор. При излучении более 8 баллов, желательно оставаться в помещении. Если это невозможно, тогда перед выходом на солнце стоит нанести крем с SPF, а также надеть одежду с длинным рукавом и шляпу или панаму.

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