Церемонию открытия нового трудового семестра провели на Казанском вокзале

Студотряды открыли новый трудовой семестр. Торжественную церемонию провели на Казанском вокзале. Там 27 июня собралось более 200 студентов.

В основном это участники стройотрядов и отрядов проводников. Очень скоро они отправятся на объекты и в рабочие рейсы.

Как ожидается, этим летом практику пройдут примерно 13 тысяч студентов. Большая часть будет помогать на объектах БАМа и на железной дороге в качестве проводников. Кроме того, студенты-железнодорожники участвуют в педагогических, медицинских и сервисных отрядах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.