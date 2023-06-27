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Общество

Церемонию открытия нового трудового семестра провели на Казанском вокзале

Церемонию открытия нового трудового семестра провели на Казанском вокзале

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Студотряды открыли новый трудовой семестр. Торжественную церемонию провели на Казанском вокзале. Там 27 июня собралось более 200 студентов.

В основном это участники стройотрядов и отрядов проводников. Очень скоро они отправятся на объекты и в рабочие рейсы.

Как ожидается, этим летом практику пройдут примерно 13 тысяч студентов. Большая часть будет помогать на объектах БАМа и на железной дороге в качестве проводников. Кроме того, студенты-железнодорожники участвуют в педагогических, медицинских и сервисных отрядах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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