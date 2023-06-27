Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Общество

Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники могут бесплатно прокатиться на канатке в Лужниках

Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники могут бесплатно прокатиться на канатке в Лужниках

Новости часа: Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" не помешает армии Белоруссии

Новости часа: российский борт летит в США, чтобы забрать дипломатов РФ

Новости часа: Путин заявил, костяк руководства ВС РФ надо формировать из участников СВО

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 28 июня

Будущие контрактники идут на военную службу из-за чувства долга перед страной

Эксперты рассказали, насколько опасна мышиная лихорадка

Будущие контрактники рассказали, для чего идут служить в зону СВО

"Доктор 24": эксперты рассказали, кому полезно посещать баню, а кому вредно

"Актуальный репортаж": 66% женщин в России готовы сами сделать предложение мужчинам

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, могут прокатиться на Московской канатной дороге бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

Для этого достаточно предъявить в кассе соответствующий сертификат. После чего, как заявили в пресс-службе, самые успешные выпускники смогут с высоты "посмотреть на столицу и на трудности подготовки к экзаменам, оставшимся позади". Акция продлится до 27 июля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика