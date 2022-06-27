Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника в РФ

Россия за время спецоперации доставила на Украину более 37 тыс. тонн гумпомощи, сообщили в МО РФ

"Роскино" проведет фестиваль Russian Film Festival в четырех странах.

2023 год станет годом педагога и наставника в России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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