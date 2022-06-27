Владеющая сетями отелей Holiday Inn компания останавливает деятельность в РФ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 540 млн, сообщили в ВОЗ.

В МЧС ДНР заявили, что при пожаре в Ясиноватой после обстрела один человек погиб, один пострадал.

Британская IHG, владеющая сетями отелей Holiday Inn, останавливает деятельность в России, заявила компания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.