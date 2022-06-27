Mango планируют открыть в ТЦ "Атриум" в первых числах июля

Бренд Mango, который ранее отказался от прямых продаж в России, скоро должен открыть свой магазин в ТЦ "Атриум". Об этом рассказали в администрации торгового центра.

Сообщается, что марку там представят партнеры компании. Магазин должен заработать уже в первых числах июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

