Новости последнего часа: вода в столичных водоемах прогрелась до 24 градусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вода в столичных водоемах прогрелась до 24 градусов.

Рынок криптовалют может сократиться еще на 50-80%. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Мосгоризбирком сообщил, что во всех 125 муниципальных образованиях Москвы стартовала избирательная кампания.

