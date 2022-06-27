Новости последнего часа: вода в московских водоемах прогрелась до 24 градусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вода в московских водоемах прогрелась до 24 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

IKEA может отложить распродажу для покупателей на 5 дней, сообщили в СМИ.

До семи баллов обещают в час пик на московских дорогах. Об этом заявили специалисты ЦОДД.