Новости последнего часа: в Сеть выложили первые кадры распродажи IKEA для сотрудников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В сеть выложили первые кадры распродажи IKEA для сотрудников. Товары выбирают наперегонки. Для обычных покупателей товары будут доступны с 1 июля только в онлайн-формате.

Более 100 домов в Сочи повреждены во время непогоды. Около 150 участков затопило в Крыму. О последствиях непогоды рассказали главы регионов.

Больницы в России обеспечены всеми необходимыми расходными материалами, сообщили в Минпромторге.