Спрос на мороженое вырос в Москве из-за жары. Такой вывод сделали владельцы сетевых магазинов.

Они рассказали, что продажи рожков с разными вкусами увеличились примерно на 165%. В два раза чаще, чем обычно, покупают и брикеты классического мороженого. Следующими в рейтинге числятся мороженое в стаканчиках и эскимо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

