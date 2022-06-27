Десятки человек выстроились в очередь у магазинов IKEA 27 июня. Там началась обещанная распродажа для сотрудников, она проходит офлайн-режиме.

В телеграм-каналах писали, что на складах уже давно все забронировано, а обычным покупателям может вообще ничего не достаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.